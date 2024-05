Burze i ulewy w Kujawsko-Pomorskiem. Zalało drogę krajową nr 15 w Gniewkowie

sępoleńskiego,

tucholskiego,

świeckiego,

nakielskiego,

bydgoskiego

mogileńskiego,

żnińskiego,

inowrocławskiego.

W wymienionych regionach prognozowane są jeszcze w piątek, 24 maja burze z intensywnymi opadami deszczu od 20 do 35, a lokalnie nawet do 50 mm wody na metr kwadratowy. Do tego może silnie wiać - w porywach do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od godziny 18 do godziny 23.

Symulację siły porywów wiatru w najbliższych godzinach możesz sprawdzić na poniższej mapie:

(źródło: windy.com)

W pozostałych powiatach naszego regionu wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia. Tam może spaść od 20 do 35 mm wody na metr kwadratowy i wiać w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie również obowiązuje do godziny 23 w piątek, 24 maja.