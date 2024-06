Na szlaku zawsze bądź gotowy na pogorszenie pogody. W Kujawsko-Pomorskiem czeka nas jeszcze wiele burz

Taki scenariusz "przerabiało" wielu turystów, a niektórzy szczególnie boleśnie, bo na wyprawę nie wzięło nic ponad to co miało na sobie, a było to typowo letnie odzienie.

A przecież burza, czy generalnie załamanie pogody, to typowe dla naszej szerokości geograficznej zjawisko. Na Kujawach i Pomorzu doświadczaliśmy go mocno w ostatnich dniach. Co prawda aura złagodnieje, ale to dopiero początek tego, co latem może nas w regionie czekać.

- To prawda, mamy dopiero początek czerwca, a w samym tylko Toruniu mieliśmy od początku roku 11 burzowych dni. Przy czym w całym ubiegłym roku było ich tylko 10. Najbardziej burzowymi miesiącami są czerwiec i lipiec, a zatem na pewno czeka nas jeszcze wiele burz - przestrzega toruński synoptyk Rafał Maszewski.

Synoptyk dodaje, iż mimo wzrostu w tym sezonie liczby burz, to w dłużej perspektywie czasowej nie odnotowuje się ich więcej, ale rośnie ich dynamika - większa jest energia kinetyczna uwalniana podczas tych zjawisk.