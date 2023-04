Cedric Heitz znalazł przepis na Twarde Pierniki? - Mamy narzędzia, aby wygrywać kolejne mecze

Co to były za emocje! Prowadzenie zmieniało się siedem razy, w końcówce to Czarni mieli dwie akcje na zwycięstwo, ale ostatecznie Arriva Twarde Pierniki wygrała 74:73. - To może nie był najładniejszy mecz, ale liczy się zwycięstwo - przyznaje trener Cedric Heitz. - Pokazaliśmy, z jaką determinacją dążymy do celu, jak ciężko gracze pracują, żeby go zrealizować. Wiedzieliśmy, że Czarni grają bardzo agresywnie, walczą o play off, ale statystyki pokazują, że potrafiliśmy na to odpowiedzieć. Jedynie w drugiej kwarcie straciliśmy zbyt wiele piłek. Jestem zadowolony z gry w defensywie, po słabiej drugiej kwarcie potrafiliśmy po przerwie wzmocnić intensywność - dodaje szkoleniowiec.

O wszystkim decydowały ostatnie minuty. Torunianie przez ponad 200 ostatnich sekund spotkania nie potrafili trafić do kosza z gry, ba, pudłowali także rzuty wolne. Na ich szczęście, Czarni zagrali równie nerwowo. - Końcówka była szalona, to wynikało głównie ze zmęczenia obu drużyn. To już finisz sezonu, zawodnicy czują w nogach treningi i wiele meczów. Staramy się z Dominikiem Narojczykiem to kontrolować, ale naprawdę trudno utrzymać do końca dyscyplinę w tak intensywnym meczu. Trzeba pamiętać, że tam na końcu jest człowiek, który ma prawo do strat i innych błędów. Dla mnie najważniejsze, że właśnie wtedy jednak zawodnicy dali z siebie naprawdę wszystko i potrafili przełamać rywala, który walczy o play off. To pokazuje, że mamy odpowiedniego ducha w zespole, a liczę, że w kolejnych meczach dołożymy jeszcze więcej jakości - dodaje francuski szkoleniowiec.