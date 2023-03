Finisz PLK dla Arrivy Twardych Pierników? Terminarz wielkim sprzymierzeńcem torunian

Pozornie sytuacja jest beznadziejna: sześć meczów do końca rundy zasadniczej i trzy zwycięstwa od bezpiecznego miejsca. Torunianie mają jednak swoje atuty, a największym jest terminarz. Zdecydowanie najlepszy terminarz wśród drużyn, które walczą o utrzymanie w PLK. Pięć zwycięstw w sześciu meczach? To całkiem realny scenariusz, bo najtrudniejsze wyzwanie to wyjazd do Stargardu.

- Cały czas żyjemy koszykarsko i na pewno będziemy walczyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni kibicom, którzy cały czas w nas wierzą. Sytuacja jest zła, ale w Szczecinie pokazaliśmy, że gramy do końca - podkreśla Bartosz Diduszko.

W poniedziałek torunianie zagrają arcyważny mecz z Czarnymi Słupsk, potem jeszcze wspomniany wyjazd z PGE Spójnią i cztery mecze z konkurentami: MKS Dąbrowa Górnicza, Startem Lublin, Eneą Abramczyk Astorią i GTK Gliwice.

Pięć zwycięstw oznacza bilans 10-20 na koniec sezonu, a więc pozostali zagrożeni spadkiem muszą wygrać przynajmniej trzy razy. Rzut oka na terminarz i widać, że niektórzy mogą mieć z tym problem. Praktycznie same mecze z górą tabeli mają GTK Gliwice, Arka Gdynia i Sokół Łańcut, nieco łatwiejszy plan gier ma Enea Abramczyk Astoria.