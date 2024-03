Chcesz sprzedać swoje sadzonki przez internet? Rośliny muszą mieć swój paszport

Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy monitorują sprzedaż roślin w sklepach internetowych, pocztach kwiatowych i portalach internetowych, jak Olx, Allegro, Facebook, Amazon. Inspektorzy sprawdzają, czy sprzedawca jest wpisany do Urzędowego Rejestru Podmiotów Profesjonalnych i czy jego rośliny są wyposażone w paszport. To etykieta lub nadruk na opakowaniu, który potwierdza, że rośliny są zdrowe. Zawiera on również polską i łacińską nazwę rośliny oraz kraju, w którym została wyprodukowana.