Cholesterol - te 5 zmian w diecie pomoże ci utrzymać zdrowy poziom. Zobacz których produktów musisz unikać

Cholesterol, choć przez wielu mylnie kojarzony jest z chorobą, to posiada go każdy z nas. Sam w sobie nie stanowi zagrożenia, a wręcz przeciwnie, odpowiada za prawidłowe działanie naszego organizmu. Są jednak sytuacje, gdy może zagrażać zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu. Wszystko zależy bowiem od jego poziomu we krwi, gdy jest za wysoki, do czynienia mamy z hipercholesterolemią.

Z wysokim poziomem cholesterolu można jednak walczyć. Z pomocą w tej walce przychodzi nam zdrowa i zbilansowana dieta. Warto wzbogacić ją wówczas o warzywa i owoce zawierające pektynę, jak chociażby: