Ciech Noteć Inowrocław po awansie. Jaki będzie nowy zespół? "Nie zamierzamy walczyć jedynie o przetrwanie"

- Chcemy zagrać o coś, wchodzimy do I ligi z transparentnością, pełną halą, mocnymi i sprawdzonymi sponsorami, nie zamierzamy walczyć wyłącznie o przetrwanie. Wiemy, że nie będzie słabych drużyn, czeka nas ciężka praca, ale to wielka frajda dla całej organizacji i całego naszego środowiska. Takie mecze jak ostatnio w play off będziemy mieli w Inowrocławiu teraz co dwa tygodnie i już nie możemy się doczekać. Będziemy musieli się tej ligi nauczyć, ale wstępnie naszym celem będzie awans do play off - mówi Michał Rudnicki.