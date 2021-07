Ciekawy transfer Anwilu Włocławek. Twarde Pierniki też podpisują

James Bell ma 29 lat i może grać na obwodzie lub na pozycji niskiego skrzydłowego. To koszykarz z bardzo ciekawym CV. Jest absolwentem uczelni Villanova. W Europie karierę zaczynał we włoskim zespole Vanoli Cremona, a potem grał w tak uznanych markach jak Darussafaka, Cedevita Zagrzeb, Buducnost Podgorica, a w ostatnim sezonie we włoskim Brindisi (8,8 pkt w Lidze Mistrzów).

Z tureckim zespołem wygrywał w 2018 roku prestiżowy Eurocup. W tych rozgrywkach notował wtedy średnio 8,8 pkt i prawie 4 zbiórki. Niewykluczone, że właśnie w tych rozgrywkach Bell wpadł w oko Frasunkiewiczowi, bo w sezonie 2018/19 Cedevita z Amerykaninem w składzie zmierzyła się dwukrotnie z jego Arką Gdynia.