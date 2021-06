Anwil Włocławek skrzydłowego znalazł w lidze rosyjskiej

Anwil w ostatnich latach miał dobrą rękę do skrzydłowych, ściągał do PLK Walerego Lichodieja czy Rolanda Freimanisa. Wiele wskazuje na to, że passa zostanie podtrzymana i Luke Petrasek (208 cm) także może być jednym z lepszych graczy na swoich pozycji.

Amerykanin to absolwent Uniwersytetu Columbia. W swoim najlepszym sezonie notował w NCAA ponad 15 punktów i 6 zbiórek na koncie. Europie debiutował w 2019 roku w niemieckim Giessen. W Bundeslidze notował 11 pkt, 4,5 zbiórki i ponad jedną asystę. To wystarczyło, aby zwrócić uwagę mocniejszego Niżnego Nowogrodu. W barwach rosyjskiego klubu Petrasek średnio 5 pkt i 3 zbiórki w lidze VTB oraz odpowiednio 6,2 i 3 w Lidze Mistrzów.