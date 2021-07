Transfery w PLK. Szymon Szewczyk wraca do Anwilu Włocławek

Dla Szymona Szewczyka będzie to czwarty sezon w barwach Anwilu Włocławek. Dotychczas rozegrał 118 meczów dla Rottweilerów, w tym 85 w PLK. Rzucił 776 punktów, w tym 600 w PLK. W latach 2018 i 2019 świętował dwa tytuły mistrza Polski z Anwilem. W pierwszym wypadku dopingował drużynę z ławki w finale z powodu kontuzji, ale rok później był już jednym z kluczowych zawodników finałowej serii z Twardymi Piernikami.

Teraz doświadczony środkowy znowu bardzo przyda się przebudowywanej ekipie Anwilu. W ostatnim sezonie Szymon Szewczyk w barwach GTK Gliwice notował średnio prawie 10 pkt i 6 zbiórek w każdym meczu.

Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu Włocławek (za kkwloclawek.pl: Wszyscy kojarzą Szymona z tym, że rozciąga grę z pozycji numer pięć, że potrafi przymierzyć z dystansu, że jest doświadczony i był w tylu boiskowych sytuacjach, że to, co dzieje się na parkiecie, to już go nic nie zaskoczy. Mało kto jednak docenia inny fakt – Szymon to twardy, czasem nawet więcej, niż twardy obrońca. To przedstawiciel starej szkoły basketu, który nigdy nikomu nie odpuści.