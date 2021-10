Co COVID zrobił z ciałami? Wyniszczone płuca, przewlekłe zmęczenie, zaniki pamięci

Pamiętam, jak ponad rok temu jeden antyszczepionowiec, ojciec trójki dzieci zapewnił, że zaszczepi się dopiero wtedy, gdy zachorowalność przekroczy dziesięć tysięcy. Nie zdążył, zmarł. I znów krzywa danych rośnie szybko. Na koniec listopada będziemy już mieli tyle zachorowań i śmierci, że znów konieczne mogą być lockdowny. Nikt tego nie chce.

Straty psychiczne, upadki działalności gospodarczych to wielkie dziury w życiu setek tysięcy ludzi, trudno się później z nich wygrzebać bez specjalistycznej pomocy. Jeśli do tego dodać pocovidowe dolegliwości, które mogą trwać wiele miesięcy, a nawet lat, widzimy, że społeczeństwo płaci bardzo wysoką cenę za brak odporności. Tym wyższą im mniej osób się zaszczepi. Dobrą wiadomością jest to, że wielu zmieniło zdanie.