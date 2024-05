Co zamiast rzepaku i kukurydzy? Konopie, zwłaszcza na ziarno. W Kujawsko-Pomorskiem przybywa konopi

Według niego pewniejsza jest produkcja konopi z przeznaczeniem na pasze:

- Kwiatostan się doczyszcza i peletuje, służy jako dodatek do paszy. To dopiero się rozwija, nie znam dużych odbiorców, którzy byliby w stanie wziąć biomasę z kilkudziesięciu hektarów. Za to przyszłością tej rośliny jest słoma. Widać to po sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie został nakręcony boom wokół CBD i teraz, w ciągu roku, dzieje się to samo z konopiami przemysłowymi. Powstają bardzo duże fabryki, jest mnóstwo produktów końcowych.