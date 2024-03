CPK przez Grudziądz. Mieszkańcy osiedli: Owczarki, Tuszewo i Sadowo obawiają się o domy. Inni alarmują: - Niektóre warianty "wycinają" las!

- Co najbardziej mnie zdenerwowało? To fakt, że gmina Radzyn Chełmiński, gmina Gruta czy gmina Grudziądz na swoich portalach udostępniła warianty żeby ludzie się zapoznali, a odnośnie miasta Grudziądz gdzie dotyczy to bardzo dużej ilości domów jest do tej pory cisza - dzieli się spostrzeżeniami pan Łukasz.

Warianty "wycinają" spore ilości lasu komunalnego

Władze Grudziądza: - Negatywnie opiniujemy wariant tzw. pomarańczowy (W20), który przebiega przez las i jest blisko jeziora

Kandydaci na prezydenta Grudziądza: Nowak i Kosiński o przebiegu szprych CPK

Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza z Czasu Grudziądza: - Zapewniam mieszkańców, że jeśli zostanę prezydentem to będę uczestniczył w całym procesie wyboru wariantu rekomendowanego dla inwestora. Jeśli będzie trzeba to będzie to zrobione w najmniej uciążliwym miejscu dla mieszkańców. Rozumiem tych, którzy z oszczędności życia pobudowali czy budują domy i one nie mogą być zniszczone ani nie mogą stracić na wartości. Będziemy negocjować z inwestorem bo to on będzie musiał do ich krzywd dostosować. Szybka kolej jest potrzebna, ale szlakami mniej dotkliwymi dla ludzi.