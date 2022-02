Czarna żarówka - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

Skoro już jesteśmy żarówkach, warto wrócić pamięcią do kwestii wielkiej reformy żarówkowej, której celem było zastąpienie konwencjonalnych żarówek świetlówkami. Pamiętacie kampanię, która temu towarzyszyła? Otóż okazuje się, że cała ta gigantyczna operacja oparta była na jednej (!) ekspertyzie. Chcielibyście się z nią zapoznać? Bardzo mi przykro, ale jej nie znajdziecie. Gdzieś się w Parlamencie Europejskim zapodziała. Jeśli nie wierzycie, obejrzyjcie „Bulb fiction”, kawał znakomitego dziennikarstwa w wykonaniu niemieckiej telewizji publicznej.

Mowa tam między innymi o tonach rtęci, które za sprawą świetlówek trafiły do oceanów. Tej samej rtęci, która 250 milionów lat temu spowodowała największe w historii wymieranie żywych organizmów (wówczas rtęć pojawiła się wskutek erupcji wulkanów). Słyszeliście, aby sprawa reformy świetlówkowej stanęła przed trybunałami? No, właśnie… To jeden klocków domina, przewrócenie których spowodowało, że w sprawie energii mamy dziś potężny kryzys. Kryzys zaufania.