Czwarte z rzędu zwycięstwo Arrivy Polskiego Cukru Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Jacek Winniki, Śląsk Wrocław: - Gratuluję torunianom zwycięstwa, mojej drużynie walki. Przez cały mecz byliśmy w grze, kilka razy wracaliśmy do walki o wygranej, jeszcze w ostatniej. Zadecydowały punkty z ponowienia i szybkiego ataku gospodarzy. Zagraliśmy bardzo dobry difens na Diggsie w 1. połowie, ale jego 18 punktów po przerwie to efekt naszych błędów.

Srdjan Subotić, Arriva Polski Cukier: - Staraliśmy się grać szybko w tym meczu, dobrze bronić i korzystać z kontrataków. Śląsk jest tak mocnym zespołem, że bardzo trudno gra się w ataku pięciu na pięciu, szukaliśmy przewag w kontrach, to było kluczem do zwycięstwa. Od początku sezonu wiedzieliśmy, co chcemy przepracować i jak chcemy grać. Teraz dajemy z siebie wszystko, co najlepsze.