Czy Anwil Włocławek jeszcze się podniesie? Frasunkiewicz: - To jest jak wirus w komputerze

Czy jest jakieś wyjaśnienie takich początków w serii półfinałowej w wykonaniu Anwilu? - Gdybym je znał, to pewnie zaczynalibyśmy mecze inaczej - mówi Kyndall Dykes. - Zaczęliśmy mecz zbyt wolno i Legia to świetnie wykorzystała. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Potem przez wiele minut ciężko pracowaliśmy, aby wrócić do meczu.

Niewiele brakowało, aby ten powrót był udany. Ogromna w tym zasługa także kibiców, którzy nie ustawali w dopingu nawet przy 20-punktowym prowadzeniu rywali. Właśnie to w pierwszych słowach po meczu podkreślał Frasunkiewicz. - Mocno wspierali nas w najdramatyczniejszych momentach naszych gry, to oni dali nam energie.