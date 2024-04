Czy przed szczepieniem można jeść i pić? Oto lista stworzona przez ekspertów - to warto zjeść przed i po szczepieniu [24.04.24]

Czy przed szczepieniem można jeść i pić? Eksperci odpowiadają

Na szczepienie nie należy przychodzić na czczo. Seniorzy często też "na wszelki wypadek" nie zażywają leków. To niebezpieczna praktyka - może dojść do zmiany ciśnienia lub zasłabnięcia nie w efekcie podania szczepionki, ale często z powodu hipoglikemii.

Jak przygotować się do szczepienia? Czy przed szczepieniem można jeść i pić? Wprawdzie nie ma oficjalnych wytycznych dotyczących tego, co należy jeść przed szczepieniem lub po otrzymaniu szczepionki , jednak mądre i przemyślane wybory żywieniowe są zawsze dobrym pomysłem.

okulary do czytania, jeśli ktoś takich potrzebuje,

dowód osobisty i długopis,

listę przyjmowanych leków.

Po przyjęciu szczepionki trzeba poczekać na miejscu 15 minut dla własnego bezpieczeństwa, by w razie pojawienia się niepożądanych reakcji szybko uzyskać pomoc. Jeśli nic się nie dzieje, to można wrócić do domu. Chociaż wiele osób nie odczuwa skutków ubocznych szczepień, niektórzy zgłaszają łagodne reakcje, takie jak bóle, zmęczenie, ból głowy, dreszcze, a czasem gorączka. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy, ważne jest ich złagodzenie.

Każde szczepienie niesie za sobą ryzyko ewentualnych powikłań. Jest ono jednak niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie płyną z przyjęcia preparatu.

Duża część układu odpornościowego znajduje się w mikrobiomie - zespole mikroorganizmów, składającym się głównie z bakterii zasiedlających jelito. Umożliwia on prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Zdaniem ekspertów w czasie szczepień powinniśmy skupić się na pokarmach, które będą łagodniejsze dla jelit a równocześnie wykazują działania przeciwzapalne.