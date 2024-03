Czy w Grudziądzu powinna powstać spalarnia RDF? Kandydaci na prezydenta Grudziądza odpowiadali na antenie radia PiK

Planowana przez OPEC Grudziądz budowa spalarni paliwa produkowanego ze śmieci budzi kontrowersje. Temat został więc wywołany podczas radiowej debaty kandydatów na urząd Prezydenta Grudziądza. Zobaczcie co odpowiadali.

Plan budowy spalarni RDF w Grudziądzu budzi emocje i obawy

RDF to paliwo produkowane w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. OPEC Grudziądz chce je wykorzystać do produkcji energii. Spalarnia miałaby powstać na terenie OPEC-u przy ul. Budowlanych, po sąsiedzku z osiedlem Lotnisko. Specjaliści zapewniają, że taka instalacja jest bezpieczna dla otoczenia i mniej szkodliwa niż spalanie węgla, jednak budzi ona obawy mieszkańców. Więcej na ten temat oraz argumentach za i przeciw budowie spalarni RDF w Grudziądzu pisaliśmy m.in: "Nie chcemy niczego ukrywać". OPEC Grudziądz wraca do projektu budowy spalarni RDF na ul. Budowlanych oraz Marek Dec, prezes OPEC Grudziądz: - Nie widzę protestów ludzi: "dlaczego spalacie węgiel"? A powinny być!

Spalarnia - jeśli będzie budowana - to pod rządami prezydenta Grudziądza, który zostanie wybrany 7 kwietnia. Pytanie o to czy taka spalarnia powinna powstać, padło podczas debaty kandydatów na ten urząd przeprowadzonej na antenie radia Pomorza i Kujaw. Co odpowiedzieli pretendenci do najważniejszego fotela w ratuszu?

Co o budowie spalarni RDF mówią kandydaci na prezydenta Grudziądza?

Czy spalarnia powinna powstać? - pytał prowadzący debatę Maciej Wilkowski z radia PiK,

- Musimy odchodzić od węgla - tłumaczył Maciej Glamowski, obecny prezydent ubiegający się o reelekcję z komitetu Sojusz Obywatelski Grudziądz. I wyliczał, że dzięki trwającej już w OPEC-u budowie kotła na luźną słomę, właśnie słoma będzie stanowiła 50 proc. paliwa spalanego w grudziądzkiej ciepłowni. - Ale zostaje jeszcze drugie 50 proc. Spalanie węgla też nie jest zdrowie, a wiemy, że już dzisiaj ponosimy kosmiczne opłaty za tzw. CO2 (chodzi o prawa do emisji - dop. red.), a przypomnę, że w latach ubiegłych OPEC płacił rocznie 30-40 mln zł opłat za CO2.

Glamowski dodawał: - OPEC przygotowuje projekt RDF-u, alternatywnego paliwa, po to, aby odejść od spalania węgla. Będą jeszcze prowadzone szerokie konsultacje społeczne, m.in. w kwietniu.

- Jako lekarz uważam, że absolutnie "nie". To jest paliwo ze śmieci. To nie jest alternatywne, powinno powstać poza miastem - mówił Marek Nowak, kandydat "Nowej Drogi. Czas Grudziądza". - Myślę, ze jest alternatywa dla tego rozwiązania: kotły węglowe zamienić na kotły gazowe z kogeneracją, czyli odzyskiwaniem prądu. Wtedy oświetlenie w mieście mielibyśmy za pół darmo albo za darmo. Myślę, że na odchodzenie całkowite od węgla jeszcze przyjdzie czas. Nie bądźmy tacy nowocześni, jeżeli tego nie wymaga jeszcze czas.

- RDF to paliwo ze śmieci, tak samo szkodliwe albo jeszcze bardziej niż węgiel - uważa Nowak.

- Budowa spalarni odpadów na terenie OPEC-u, czyli w sercu bardzo dużego osiedla, jest rzeczą kwestionowaną ze względów planistycznych, ale też prozdrowotnych. Wiemy, że spalarnia RDF-u będzie emitowała różne związki chemiczne, bo to jest trudne paliwo - mówił z kolei Krzysztof Kosiński, kandydat z PiS. I dodawał: - Spalanie odpadów wiąże się też z pewnym elementem natury podatkowej. Oczywiście, dzisiaj wiemy, że spalarnie odpadów są zwolnione z podatku od emisji CO2, ale możemy przypuszczać, że Unia Europejska szykuje niezłą pułapkę: kiedy oddamy do użytku ostatnią z budowanych 30 spalarni w Polsce, być może nałożą na nas kolosalne opłaty, związane z emisją CO2. To należy zakładać.

Czego brakuje mieszkańcom Grudziądza?

A dokładniej: "Czego brakuje mieszkańcom Grudziądza, a ja im to zapewnię?" brzmiało inne z pytań w debacie radia PiK.

Maciej Glamowski mówił o konieczności rozwoju kolei i "szprychach" CPK, a także nowoczesnej infrastrukturze basenowej.

Marek Nowak zapowiedział miniparki zdrojowe z minitężniami solankowymi na osiedlach.

Krzysztof Kosiński natomiast wskazał konieczność odtworzenia oddziału udarowego w szpitalu, a także zagospodarowanie solonek.

Kandydaci odpowiadali w wylosowanej kolejności, a na odpowiedź mieli minutę.

O debacie na antenie radia PIK informowaliśmy także: Debata kandydatów na prezydenta Grudziądza w studiu radia PiK. Takie będą pierwsze decyzje po wygranych wyborach

Debatę prowadził Maciej Wilkowski z radia PiK, a całości posłuchać można na stronie internetowej radia PIK TUTAJ

