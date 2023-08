Czy w Inowrocławiu można zbudować spalarnię odpadów? Stowarzyszenie kontra CIECH

- Jeżeli prezydent będzie działał zgodnie z przepisami prawa i nie będzie kontynuował procedury związanej z wydaniem decyzji środowiskowej, to uda się nam powstrzymać budowę spalarni na kilka lat - dodał Radzikowski, przypominając o znowelizowanej ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, według której do końca 2026 roku w polskich miastach i gminach uchwalić trzeba tzw. plany ogólne.

- Jako Stowarzyszenie chcemy jednak pomóc spółce w pracach nad modernizacją zakładu, na przykład poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Nie jesteśmy po to, żeby blokować CIECH, tylko żeby działał on zgodnie z prawem - pokreślił Radzikowski.

Zdaniem Radzikowskiego, w Polsce jest wiele składowisk odpadów niebezpiecznych . Gdyby w Mątwach powstała spalarnia, to mogłyby one być w niej utylizowane. Przedstawiciel Stowarzyszenia zaznaczył, iż inwestor zapewnia, że działanie spalarni będzie EKO. Zarzucił jednak CIECH-owi łamanie norm i nieprzestrzeganie przepisów.

- Dopiero w oparciu o to można będzie uchwalić plan, który pozwoliłby ewentualnie na wybudowanie spalarni na terenie zakładu spółki CIECH - zaznaczył przedstawiciel Stowarzyszenia i dodał, że prezydent Inowrocławia już na samym początku powinien odmówić procedowania decyzji środowiskowej dla spalarni, bo uniemożliwia to plan zagospodarowania.

Z kolei Krzysztof Pietrzak, prezes Stowarzyszenia NIE dla Spalarni w Inowrocławiu dodał: - Spalarnie śmieci na świecie zamyka się, bo są nieekologiczne. W Polsce nie wiadomo co będzie do nich wjeżdżać. Kto będzie wiedział, co z tych kominów będzie lecieć.

Skrytykował także inowrocławski ratusz, zarzucając m. in. ukrywanie dokumentów przed Stowarzyszeniem, jako stroną postępowania.

Do kwestii poruszonych podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia ustosunkowało się Biuro Prasowe spółki CIECH.

W przesłanym do nas materiale czytamy: