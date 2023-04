Derby w Bydgoszczy Enea Abramczyk Astoria - Arriva Twarde Pierniki wyłonią spadkowicza? Anwil Włocławek na autostradzie do play off

Anwil ma szanse wygrać wszystkie mecze do końca rundy zasadniczej, najtrudniej będzie w Sopocie, ale Trefl jest ostatnio w dołku. Co może przeszkodzić włocławianom? Chyba jedynie dekoncentracja i podział uwagi na ligę i pucharowe wyzwanie. Przed Anwilem bowiem jeden z ważniejszych dwumeczów w historii klubu, czyli starcie z Chalon Basket o FIBA Europe Cup.

- Mieliśmy plan, aby po przerwie zatrzymać Astorię na 35 punktach i to się udało. Nie patrzę na indywidualne osiągnięcia Smitha (zdobył w Hali Mistrzów 29 pkt - dop. red), dla mnie ważniejsze jest tylko 9 asyst bydgoskiego zespołu. W pierwszej połowie to goście byli nieco lepsi, ale to jest jak w kolarstwie: nikt w wyścigu na 100 km nie zasuwa na maksa na pierwszych 100 metrach - wyjaśnia Przemysław Frasunkiewicz.

I właśnie ten ostatni mecz włocławianie chcieli przełożyć. - Kluczem będzie intensywność w grze. Jeśli ten jeden mecz nie będzie przełożony, to obawiam się o ten element w naszej grze. Chalon już przełożył swoje mecze w lidze i będzie na nas gotowy. Granie w niedzielę i wtorek to nie jest rzecz normalna - podkreśla trener Frasunkiewicz.

I to w dużym stopniu komplikuje plany treningowe Przemysława Frasunkiewicza: pierwszy finał zaplanowany jest trzy dni po meczu ligowym z GTK Gliwice, dwa dni po rewanżu z Chalon na wyjeździe czeka drużynę starcie z Arką Gdynia, a w środku finałowego tygodnia (24.04) jeszcze trudny wyjazd do Sopotu.

Kto się utrzyma w PLK? Zaglądamy do terminarza. Te mecze będą kluczowe

PGE Spójnia Stargard chwilowo zatrzymała pogoń Arrivy Twardych Pierników za utrzymaniem w PLK. To nie znaczy, że torunianie już mają witać się z I ligą. Mają dwa zwycięstwa straty do Enei Abramczyk Bydgoszcz (zmierzą się na wyjeździe), Startu Lublin i GTK Gliwice (z tymi drużynami Arriva Twarde Pierniki zagra jeszcze u siebie). Czwarty mecz też jak najbardziej do wygrania: z MKS Dąbrowa Górnicza we własnej hali już w najbliższy czwartek. \