Dieta po 40 - jak schudnąć po 40. roku życia? Oto skuteczne sposoby, żeby przyspieszyć utratę wagi

Jak schudnąć po 40. roku życia? Już po ukończeniu 30. w organizmie zaczynają zachodzić spore zmiany, które mogą przyspieszyć przyrost masy ciała i spowodować, że utrata wagi będzie coraz większym wyzwaniem. Tracimy stopniowo beztłuszczową masę mięśniową, która jest kluczowa dla spalania tłuszczu, a metabolizm ulega zmianie. Wiele kobiet zauważa, że po menopauzie ich talia zaczyna się rozszerzać.

Nie istnieje uniwersalny sposób na to, jak schudnąć. Kluczowe w utraty wagi jest odżywianie - nie ma innego sposobu na to, by schudnąć, niż deficyt kaloryczny. Dietę warto połączyć z regularnymi treningami.