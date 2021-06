Do Żnina przyjechały sportowe samochody w ramach akcji Positive Ways. Polska dla hospicjum 2021 [zdjęcia]

Jeżdżące po ulicach Żnina piękne samochody i mieszkańcy a także goście zjeżdżający do naszego miasta także spoza regionu, tłumy w Cukrowni Żnin - taki widok niejednego zainteresował. Wszystko przez to, że do miasta przyjechali uczestnicy wyprawy "Positive Ways. Polska dla hospicjum 2021". Było to około siedemdziesięciu luksusowych samochodów marek: BMW, McLaren, Mercedes, Masseratti czy Porsche. Nie da się ukryć, że zabytkowa, niedawno odrestaurowana, dawna żnińska fabryka cukru przyciąga miłośników motoryzacji. Gościli tam m.in. miłośnicy kabrioletów, mercedesów i innych pojazdów.

Czym jest "Positive Ways.."? Jak sami o sobie piszą, akcja została zainicjowana w 2013 roku i od tej pory corocznie skupia ludzi, którzy posiadają sportowe samochody, chcą przeżyć zapierające dech w piersiach motoryzacyjne wyprawy, a także pomóc potrzebującym dzieciom.