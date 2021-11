Dodatkowe ekrany akustyczne przy autostradzie A 1 w pow. włocławskim jednak nie w tym roku. Przeszkodziła epidemia

Na tę inwestycję szczególnie czekają mieszkańcy Nowej Wsi, ale również Kruszyna i Ludwinowa. Bo od oddania autostrady do użytkowania w 2014 roku, nie wiedzą, co to cisza. Zimą ten problem nie daje się tak mieszkańcom we znaki jak latem. Ale i zimą hałas wynikający z ruchu na autostradzie jest męczący. Stąd oczekiwanie na rozpoczęcie prac i montaż dodatkowych ekranów, które wyciszyłyby szum i zmniejszyły uciążliwości. Ale to się nie dzieje. Dlaczego?