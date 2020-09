Druga porażka Enea Astorii. W Gliwicach bydgoszczanie nie przetrwali kanonady z dystansu

Po fatalnej inauguracji sezonu we Wrocławiu kibice Asty bardzo liczyli na przełom w Gliwicach. Goście zaczęli źle i po niespełna 2 minutach przegrywali 0:7. Wtedy jednak odpowiedzieli skutecznymi akcjami Nizioł, Frąckiewicz i Gabrić. Z każdą kolejną minutą gra Astorii wyglądała lepiej, a świetny w 1. kwarcie był zwłaszcza Jakub Nizioł. To było bardzo udane 10 minut: 52 proc. z gry (w tym 4/8 z dystansu), 12 zbiórek i 6 asyst.

Kwarty: 22:27, 22:17, 29:19, 18:20 GTK: Varnado 21 (5), Krempelj 19 (3), 11 zb. Perkins 13 (3), 9 as., Gołębiowski 11, Radwański 6 (2) oraz Henderson 7 (1), Szlachetka 6 (2), Szymański 6, Diduszko 2. ENEA ASTORIA: Nizioł 24 (4), 10 zb., Sanders 18 (1), 8 zb., 7 as., Gabrić 17 (4), Chyliński 5, Loncar 0 oraz Frąckiewicz 9, 11 zb., Aleksandrowicz 5 (1), Krasuski 5 (1), Nowakowski 0, Kopycki 0.

Dobra passa skończyła się w 2. kwarcie, po serii 7:0 GTK odzyskało prowadzenie. Do przerwy mecz był już bardzo wyrównany, drużyny odpowiadały koszem na kosz. W zespole Artura Gronka do punktującego Nizioła (14 do przerwy) dołączył też Corey Sanders. Z kolei w obronie bydgoszczanom największe kłopoty sprawiał skrzydłowy Martin Krampelj.