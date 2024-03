Dzielni wodniacy właśnie płyną Wisłą przez województwo kujawsko-pomorskie. Wiosłują dla małego Olafa

Niezwykły spływ odbywa się w ramach akcji #SiłaDlaOlafa - kajakiem przez Polskę. Kajakarze są w trakcie bicia rekordu Polski i Guinnessa w zimowym spływie Wisłą, a to nieco ponad 1000 km. Wypłynęli 26 lutego z Goczałkowic- Zdroju na Śląsku. Celem podróży jest Gdańsk.

Wiosłują po kilkanaście godzin dziennie, właściwie bez przerwy. Co więcej, robią to w szczytnym celu, by pomóc niespełna 3- letniemu Olafkowi, który choruje na DMD - śmiertelną chorobę atakującą mięśnie. Terapia ratująca życie chłopcu kosztuje astronomicznie dużo - 15,5 mln złotych.

Pomysłodawcą i organizatorem wyprawy jest pochodzący z Włocławka Szymon Machnowski, ale teraz on i pozostali członkowie ekipy mieszkają w Gdyni. To społecznicy i podróżnicy. Pan Szymon złapał bakcyla kajakarskiego od rodziców, pierwszy spływ „zaliczył” jeszcze w brzuchu mamy.