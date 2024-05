Enea Astoria Bydgoszcz walczy o awans, Ciech Noteć Inowrocław o mistrzostwo

W niedzielę kibice i koszykarze Enea Abramczyk Astorii mogą świętować powrót do Orlen Basket Ligi. Za to pewna awansu do I ligi Ciech Noteć Inowrocław chce przywieźć z Łodzi mistrzostwo II ligi.

W finale I ligi jest remis po dwumeczu w Wałbrzychu. Teraz Enea Abramczyk ma za sobą atut własnej hali, ale wygrać dwa razy z Górnikiem nie będzie łatwo. Trener Tomasz Adamek udowodnił, że potrafi wyciągać wnioski, a wyraźna dominacja rywali w drugim meczu zwiastuje, że to będzie duże wyzwanie dla gospodarzy.

Dla Górnika to była pierwsza porażka w play off, bo Kotwicę Kołobrzeg i Fulimpex Starogard Gdański wałbrzyszanie odprawiali w trzech meczach. Z kolei Enea Abramczyk Astoria w meczu numer dwa przegrała pierwszy raz z Górnikiem po trzech kolejnych wygranych w tym sezonie.

Bydgoszczanie są zahartowani w trudnych bojach, w ćwierćfinale i półfinale przegrywali 1:2. Wydaje się, że im dłużej potrwa seria finałowa, tym większe będą szanse Asty, która dysponuje szerszym składem.

Tylko zwycięzca tej serii wywalczy awans do Orlen Basket Ligi, ale pokonany może mieć jeszcze tylną furtkę. Według informacji portalu sport.pl, przesądzone jest już powiększenie ligi do osiemnastu drużyn. Do wzięcia będą dwie dzikie karty, ale chętnych może być więcej.

Duże ambicje i nową halę ma Sosnowiec, gdzie Zagłębie awansowało dopiero do II ligi. Ponoć gotowy wyłożyć pieniądze jest również Radom, gdzie także do wykorzystania jest nowy obiekt. No i do tego wicemistrz I ligi, bo decyzje mają zapaść dopiero po zakończeniu rywalizacji Enea Abramczyk z Górnikiem.

To nie będzie tani biznes. Jedną dziką kartę Polska Liga Koszykówki wyceniła na pół miliona złotych. To zresztą nie jedyne zyski federacji, bo do tego można doliczyć jeszcze dodatkowe wpływy z racji licencji zawodniczych. Pieniądze się przydadzą, bo właśnie Krajowa Spółka Cukrowa ogłosiło koniec finansowania federacji i reprezentacji Polski.

Nieoficjalnie słychać, że większości klubom ta zmiana się nie podoba, ale raczej nikt nie odważy się sprzeciwić wciąż wszech władnemu w środowisku Radosławowi Piesiewiczowi. Logicznych argumentów przeciwko jest więcej, a ten najważniejszy to dalsze obniżanie poziomu rozgrywek, co potem odbija się na wynikach polskich drużyn w Europie.

W Bydgoszczy wszyscy jednak wierzą, że awans uda się wywalczyć na parkiecie. Dwa mecze finałowe zaplanowano w sobotę i niedzielę o godz. 18.00. W obu hala Sisu Arena będzie w całości wypełniona.

Ostatni mecz w sezonie czeka w ten weekend Ciech Noteć Inowrocław. Awans do I ligi jest w kieszeni, a do wzięcia zostało mistrzostwo II ligi. To powinna być tylko formalność po wygraniu pierwszego meczu u siebie z ŁKS Coolpack Łódź 104:77. Rewanż na wyjeździe w sobotę o godz. 20.00.

Wideo Szymon Grabowski: Miejsce Lechii jest w ekstraklasie, Arki również