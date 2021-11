Fatalna ocena Polski w światowym rankingu. Na naszych drogach łatwo można zginąć

Australijczycy badali 25 wybranych krajów na całym świecie i to na ich tle nasz kraj został tak negatywnie oceniony. Wzięli pod uwagę takie czynniki, jak jakość dróg, ich zatłoczenie, stosunek wydatków na szeroko rozumiany rozwój motoryzacji do dochodu w gospodarce narodowej oraz liczbę i ciężkość wypadków.

Najgorzej jest w Rosji

- Nasze badania pokazują, że Dania jest najlepszym miejscem do jazdy samochodem, a następnie USA i Holandia. Zdecydowana większość spośród dziesięciu najgorszych krajów, co może być zaskoczeniem, znajduje się w Europie, a Rosja zajmuje pierwsze miejsce – komentuje Stephen Zeller, ekspert ds. ubezpieczeń samochodowych w Compare the Market Australia.

Rosja znalazła się na samym szczycie niechlubnego rankingu ze względu na najgorszą jakości dróg spośród porównywanych krajów, z powodu największych zatorów komunikacyjnych i wysokiego wskaźnika śmiertelności na drogach – na 100 tys. mieszkańców ginie każdego roku średnio 12 osób.