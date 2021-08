Festiwal Smoczych Łodzi 2021 już w sobotę we Włocławku [zdjęcia]

- Znowu będzie się działo na królowej polskich rzek. Jeszcze nie umilkły echa po Festiwalu Wisły, który przyciągnął tłumy Włocławian, a już w najbliższą sobotę, na Przystani przy ul. Piwnej 1a, odbędzie się VII Festiwalu Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Włocławka. Impreza ta na stałe wpisała się już do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku i rokrocznie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem całego "smoczego środowiska" w Polsce – informuje Piotr Ordon, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku.