Folia na torze się sprawdziła. Polonia Bydgoszcz będzie z niej korzystać

- Tor był dobrze przygotowany i to chciałbym podkreślić. Dziękuję organizatorom, że zadali sobie ten trud i przykryli folią nawierzchnię już w czwartek. Gdyby tej folii nie było, to tych zawodów też by nie było. Organizator zadbał o bezpieczeństwo zawodników, za co powinniśmy być bardzo wdzięczni. Mogliśmy pościgać się na dobrym, a przede wszystkim bezpiecznym torze już na początku sezonu, a kibice mogli obejrzeć zawody - podkreślał po Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych Szymon Woźniak, który w turnieju zajął trzecie miejsce.

Folię zamontowano w czwartek, zdjęto w niedzielę na kilka godzin przez zawodami. - Folia zdała egzamin i dlatego chcę pochwalić mojego syna Przemka, który nadzorował ten temat już od czwartku. Pomysł wypalił. Mieliśmy dwie folie do wyboru, a on trafił we właściwą i to przyda nam się także w przyszłości - przekazał prezes Polonii, w rozmowie z polskizuzel.pl - Założeniem było doprowadzenie do rozegrania zawodów. Udało się zrobić nawet więcej, bo widowisko było naprawdę ciekawe. Jestem bardzo zadowolony z otwarcia tego sezonu. Cieszy mnie także frekwencja, bo zawody obejrzało 5480 widzów, a to lepszy wynik niż przed rokiem. Folia zostaje z nami na stałe. Już wiemy, że jej rozłożenie zajmuje około czterech godzin przy 12-14 osobach. Na zwinięcie potrzeba około 90 minut - dodał Jerzy Kanclerz.

Jest więc szansa, że ligowe mecze Abramczyk Polonii Bydgoszcz będą znacznie mniej uzależnione od kapryśnej pogody.

Ligowe rozgrywki rozpoczną się już 8 kwietnia. Pierwsze spotkania poloniści rozegrają u siebie z Orłem Łódź (sobota, 8.04 godz. 16.30).