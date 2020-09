Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2020 w nowej odsłonie. Będziemy z Wami aż 4 dni!

Nowe czasy wymagają nowych rozwiązań i takie dla Państwa przygotowaliśmy. Przed nami 7. edycja Forum Rolniczego „Gazety Pomorskiej”. Będzie miało nową formułę, dzięki której każdy, bez zapisów będzie mógł uczestniczyć w panelach.

Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej 2020 - panele online

Siódma edycja Forum będzie inna niż wszystkie do tej pory. Domyślacie się Państwo, z jakiego powodu. Świat nadal zmaga się z koronawirusem, a nam zależy na bezpieczeństwie naszych gości, dlatego proponujemy nową formułę wydarzenia.

Chcemy, by wiedza ekspertów trafiała do wszystkich, którzy jej potrzebują. Zaproszonych prelegentów będziemy wypytywać o interesujące Państwa kwestie przed kamerami. Dzięki temu czując się zupełnie bezpiecznie, będziecie mogli przysłuchiwać się temu, co mają do powiedzenia specjaliści na temat aktualnych wyzwań w rolnictwie.

22, 23 i 24 września zapraszamy Was na panele tematyczne online. Podczas 7. edycji naszego rolniczego święta będziemy rozmawiać na następujące tematy: