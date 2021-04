Grudziądz. Od 6 miesięcy do 8 lat więzienia grozi mężczyźnie, który chciał oszukać market budowlany na... 2 złote

W weekend, w jednym z grudziądzkich marketów budowlanych ochrona przyłapała 59-latka na zamianie kodów kreskowych śrubokrętów.

Mężczyzna do droższego narzędzia przymocował metkę z niższą ceną. Nie umknęło to uwadze pracownika sklepowego monitoringu.

Ochroniarze wezwali policjantów. 59-latek jest podejrzany o próbę oszustwa, za którą grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Karę wymierzy sąd.

- Policja przestrzega przed podobnymi pomysłami. Można w ten sposób narobić sobie kłopotów i ściągnąć na siebie wysoką karę. Ku przestrodze również trzeba wiedzieć, że to co dzieje się w sklepie między półkami, dokładnie „jak na dłoni”, widzi ochrona, która reaguje w każdym przypadku, gdy ma do czynienia ze złodziejem lub oszustem - informuje podkom. Robert Szablewski, rzecznik grudziądzkiej policji.