Hałasowanie, figle, wróżby. Tak dawniej witano Nowy Rok na Kujawach i ziemi mogileńskiej

O północy w sylwestra nadchodzi chwila, w której odchodzi stary rok a przychodzi nowy. Jaki będzie? To dla nas tajemnica i zagadka. By się dowiedzieć, tradycyjnie odwołujemy się do życzeń, powinszowań i wróżb, które warto przypomnieć.

Dziewiętnastowieczne źródła niewiele mówią o tradycjach i zwyczajach witania Nowego Roku wśród mieszkańców wsi. Huczne dziś bale i zabawy sylwestrowe kończące stary i inaugurujące wesoło nowy rok, zaczynają się szerzyć na wsi po I wojnie światowej pod wyraźnym wpływem miejskim. Natomiast zgodnie z tradycją ludową, w wigilię Nowego Roku praktykowano od wieków rozmaite wróżby dotyczące małżeństwa, pogody i urodzaju.