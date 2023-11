Elana Toruń - Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:0 (0:0)

Bramka: Kacper Kowalski (73).

Elana: Pawłowski - Korpalski, Ćwikliński, A. Kowalski - Makowiecki (63. Lenkiewicz), Woroniecki, K. Kowalski (84. Kamiński), Karbowiński - Knera (74. Piskorski), Rożnowski (74. Kościelecki), Góra (63. Jaskólski).

Torunianie, wiceliderzy rozgrywek, mierzyli się z aktualnie szóstym w lidze.

- To był kolejny nasz udany mecz - podsumował Rafał Więckowski, trener Elany. - Jedyne do czego można się przyczepić to brak skuteczności, bo sytuacji stworzyliśmy sobie naprawdę dużo. Mimo, że wygraliśmy 1:0 to nasze zwycięstwo nie było zagrożone. Jedyny gol padł po naszym udanym wysokim pressingu, po którym odebraliśmy piłkę. Strzelał Maciej Rożnowski. Bramkarz zdołał odbić piłkę, dopadł do niej Kacper Kowalski i wpakował do bramki. Rywale zagrozili nam tylko raz jeszcze w pierwszej połowie, ale Wojtek Pawłowski wygrał pojedynek sam na sam z napastnikiem gości. Oczywiście bardzo cieszymy się z tego, co do tej pory osiągnęliśmy, ale zostały jeszcze dwa mecze do końca rundy jesiennej. Naszym celem będzie je wygrać i umocnić się na pozycji wicelidera. Cały czas uczymy się tej ligi i dużą pokorą podchodzimy do każdego rywala - dodał szkoleniowiec żółto-niebieskich.