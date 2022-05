Inowrocław. Pełne emocji spotkanie w sprawie budowy spalarni odpadów na terenie Ciech Soda Polska

Do restauracji AS w sąsiedztwie zakładów sodowych przybyła duża reprezentacja mieszkańców Mątew i pobliskich miejscowości leżących na terenie gm. Inowrocław. Spotkali się z nim przedstawiciele firm EEW, która jest inwestorem spalarni, FB Serwis - dostarczyciela paliwa do spalarni oraz spółki Ciech Soda Polska, która ma być odbiorcą wytwarzanej w spalarni energii.

Scenariusz spotkania był taki, przedstawiciele wspomnianych firm i zaproszone prze nich osoby mieli przedstawić niezbędne informacje na temat inwestycji w oparciu o przygotowane prezentacje, które jak zaznaczono nie miały mieć korporacyjnego charakteru.

W pewnym momencie na sali dało się słyszeć: - To są prezentacje dobre dla studentów, a my studentami nie jesteśmy. Chcemy konkretów!

Chętnych do zadawania pytań nie brakowało. Czasami trudno było zapanować nad chaosem. - My spalarni nie chcemy! Dokładacie nam tylko problemów! - słychać było głosy uczestników spotkania.