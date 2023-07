S10 coraz bliżej. Duży krok w kierunku trasy Bydgoszcz-Toruń. Za kilka miesięcy wojewoda wyda pozwolenie

- To zwieńczenie wielomiesięcznej ciężkiej pracy specjalistów wykonawcy, czyli firmy Intercor oraz inwestora – bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To okazały wniosek i chcieliśmy dziś zaprezentować jak takie wnioski wyglądają. To będzie 92. ZRID na inwestycję drogową od chwili kiedy pełnię funkcję wojewody. Będziemy postępować niezwłocznie, na ile oczywiście będzie to możliwe - zapewnił na wstępie wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz .

Ważna jest także przebudowa DK 25

Posłowie chwalą inwestycję

Łukasz Schreiber powiedział m.in: - Budowa tej drogi była naszym marzeniem, ale także najpoważniejszym celem na tę kadencję. To że byliśmy w to zaangażowani jest sprawą jasną i zrozumiałą, ale zawsze przy takiej okazji warto podkreślić rolę i zasługę tych, bez których by się to nie udało. Warto pamiętać, że to prezydent RP Andrzej Duda w Solcu Kujawskim mówił o tej drodze i dał wielkie wsparcie. Ale drogi by nie było gdyby nie znalezienie funduszy przez premiera. To są nie tylko plany, ale już konkretne etapy, które mają nas doprowadzić do upragnionego pożegnania drogi śmierci.

Piotr Król stwierdził, że wytyczenie kujawsko-pomorskiego odcinka autostrady A1 łukiem omijającym Bydgoszcz było fatalnym błędem, ale wybudowanie nowoczesnej trasy ekspresowej S10 będzie oznaczało naprawienie tego błędu. Dzięki temu nie będzie już tak wielu wypadków na trasie zwanej drogą śmierci, a przy okazji bydgoszczanie otrzymają dostęp do autostrady.