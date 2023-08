Inspekcja Handlowa skontrolowała sprawność grilli. Niektóre były niebezpieczne!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z Inspekcją Handlową dbają o to, by w ręce konsumentów trafiały tylko bezpieczne i prawidłowo oznakowane produkty. Planując kontrole, uwzględnia się sezonowość oraz popularność produktów na rynku, aby móc elastycznie reagować na różne zjawiska i trendy. I tak właśnie było w przypadku grilli.

Niektóre stwarzały zagrożenie

Uchybienia w zakresie oznakowania stwierdzono łącznie w 29 partiach grilli, co daje 24,8 proc. Te uchybienia to m.in.: brak na opakowaniu i bezpośrednio na produkcie czy w instrukcji użytkowania piktogramów informacyjno-ostrzegawczych, niewłaściwe sformułowane lub niekompletne ostrzeżenia słowne, niekompletne zapisy w instrukcji użytkowania, błędne dane przedsiębiorcy wprowadzającego produkt na rynek.

Cechy bezpiecznego grilla

W grillach wielorazowych nakładane ręcznie ruszty na żywność muszą posiadać uchwyty (przy długości najdłuższego boku do 40 cm wystarczy jeden); jeśli położenie rusztu jest regulowane, to jego regulacja powinna być możliwa bez bezpośredniego kontaktu ręki z rusztem; jeżeli palenisko może pracować w kilku położeniach, to powinno posiadać blokady zabezpieczające w każdym z tych położeń; jeśli są kółka ułatwiające przemieszczanie grilla, to muszą mieć blokady uniemożliwiające przypadkowe przemieszczanie podczas eksploatacji.

W grillach jednorazowych ruszt musi być przymocowany do paleniska w taki sposób, aby jego usunięcie uczyniło grill niezdolnym do kolejnego użycia; jeśli korpus grilla nie jest wykonany z niepalnego materiału, powinien być sprzedawany ze środkiem gaśniczym.