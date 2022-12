Jak bezpiecznie i zgodnie z przepisami przewozić autem choinkę? Mamy porady dla mieszkańców regionu

A z tym bywa różnie – jeśli zbyt duże jak na gabaryty auta drzewko nie mieści się w środku, wtedy trzeba je wystawić przez uchylone tylne drzwi. Rozwiązaniem właściwym dla jeszcze większego ładunku jest przewiezienie go na dachu, najlepiej – co oczywiste - na bagażniku. Ale i wtedy może wystawać daleko przed przedni i tylny zderzak, a przy tym niebezpiecznie chwiać się na boki, co grozi upadkiem na jezdnię, a może i poważniejszymi konsekwencjami.

Za niewłaściwy transport choinki można dostać od policji mandat. Tłumaczenie, że przecież zbliżają się święta, że wydatki są teraz wyższe niż w minionych latach, może nie podziałać. Kierowcy nie przestrzegających zasad transportu powinni zatem obawiać się finansowych konsekwencji. To nie byłby najlepszy prezent pod - nomen omen - choinkę. Jak wysoki może to być mandat, piszemy jednak poniżej.