Jak głodny rottweiler. Anwil Włocławek gotowy na mistrzostwo Polski?

Po jednym z najsłabszych sezonów w historii klubu teraz Anwil przeżywa wielkie chwile. Mecz ze Stalą Ostrów był testem dla włocławian. To mistrz Polski miał pokazać, na co stać w tej chwili ekipę trenera Przemysława Frasunkiewicza. Wnioski? Anwil na dziś wydaje się zespołem, może nie kompletnym, ale z pewnością gotowym do walki o najwyższe laury.