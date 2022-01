Kibice na meczu Anwil Włocławek - Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski [zdjęcia]

- Jestem w tej lidze prawie 30 lat. Nigdy nie uczestniczyłem w takim widowisku. To co dziś zrobili kibice było niesamowite. Stworzyli niesamowitą atmosferę, w momencie, kiedy troszeczkę się poddenerwowaliśmy i Stal złapała wiatr w żagle. Kibice nas ponieśli do wygranej. Zaśpiewanie 100 lat dla mnie, to wielka rzecz - mówił po meczu Przemysław Frasunkiewicz, trener Anwilu Włocławek. Szkoleniowiec w dzień meczu świętował swoje 43-urodziny.