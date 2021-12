W Hotelu Paradise trwa finałowy tydzień. Jest już coraz mniej par [zdjęcia]

Inga Bartnikowska z Włocławka walczy o finał w Hotelu Paradise

Inga Bartnikowska ma 27 lat. Pochodzi z Włocławka, ale obecnie mieszka w Gdańsku. Na udział w programie zdecydowała się żeby przeżyć przygodę i znaleźć miłości. Jej pierwszym partnerem był Łukasz (obecnie związany z Natalią), potem Przemek i Janek. Jej ostatnim partnerem, z którym była zaledwie jeden dzień, był nowy Łukasz (Łuki). Potem znów trafiła do pokoju singla. Inga Bartnikowska musiała opuścić Hotel Paradise w 52. odcinku, po Rajskim Rozdaniu. Wraz z Wiktorią podeszła do Mateusza, który wybrał Wiktorię. W kolejnym tygodniu wróciła, wraz z Jankiem, do Hotelu Paradise (w 56. odcinku) i coraz bardziej zależy jej na wygranej.