Rajskie Koło Ryzyka w Hotelu Paradise. Kto musiał odejść z programu? [zdjęcia]

Inga Bartnikowska z Włocławka jest uczestniczką 4. edycji Hotelu Paradise

Inga Bartnikowska z Włocławka dołączyła do Hotelu Paradise 17 października 2021 roku. Na rajskiej wyspie szuka przygody i miłości. Spodobał jej się Przemek i to z nim zamieszkała w hotelowym pokoju po Rajskim Rozdaniu 25 października. Ale krótko po zmianie par, Przemek coraz bardziej zbliża się do Sary, z którą dopiero co się rozstał. Przytulali się nawet na plaży i całowali. Inga nie miała im tego za złe. Powiedziała Sarze, żeby w następnym Rajskim Rozdaniu wybrała Przemka. Sama zerka przychylniej w stronę Janka, choć nie ukrywa, że mogłaby z tego być jedynie przyjacielska relacja.