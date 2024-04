Jedyny w Polsce zamek z fosą na ROD pod Nakłem wciąż na sprzedaż. Zobaczcie ten pałac! [18.04.2024]

Zameczek w Nakle jak ten w Bonn

„Zameczek jest odwzorowaniem zamku w Bonn” - czytamy w ofercie sprzedaży na otodom.pl. „Właściciel miał pasję i efekt tej pasji cieszył pokolenia. Posiada dwa wejścia, z czego jeden - a jakże! - to zwodzony most. Przyszedł czas, by nadać mu nowego ducha. To jedyny w Polsce zamek na działce ROD, nietuzinkowa i niepowtarzalna propozycja domku letniskowego”.

Działki ROD były popularne od dawna, ale to pandemia podbiła ich ceny do maksimum. Gdy zamknięto nas w mieszkaniach, one nie były zakazane i tam szukaliśmy odskoczni od domowego więzienia. Dziś niektórzy mieszkańcy Kujaw i Pomorza są w stanie zapłacić za ROD nawet dużo więcej niż 100 tys. zł. To ciekawe, bo „nabywcy” nie stają się ich właścicielami, a jedynie posiadaczami domków i kwiatków, które tam posadzą. A to wszystko na skrawku ziemi, bo ROD-y mają góra 400 metrów kwadratowych. To zawsze będzie tylko dzierżawa od PZD.