Takie są kosmiczne ceny działek ROD na Kujawach i Pomorzu 2022. 100 tys. zł za coś, co nigdy nie będzie własnością [stawki]

Ceny działek ROD w Kujawsko-Pomorskiem często zwalają z nóg, a szczególnie w lokalizacji nad jeziorami. W najbardziej atrakcyjnych miejscach regionu, jak sprawdziliśmy, to może być nawet prawie 200 tys. zł![/b] Ci, którzy "kupują" działki w ogródkach szukają "własnego" skrawka natury z dala od miejskiego zgiełku. Dosłownie kawałka, bo zwykle taki teren ma góra 400 metrów kwadratowych.

Działki ROD mają służyć lokalnej społeczności!

Jednak to klienci windują ceny. Wielu myśli, że działkę ROD kupuje się tak samo jak każdy inny kawałek ziemi. Nie! Można ją bowiem jedynie wydzierżawić na określony czas od Polskiego Związku Działkowców, ponosząc odpowiednie opłaty. "Nabywca" jest właścicielem tylko obiektów, które na niej wybuduje i roślin, które posadzi.

Zgodnie z ustawą, działki ROD mają służyć zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności. Dlatego, jak podkreśla na swojej stronie zarząd Polskiego Związku Działkowców, przy przydzielaniu działek chętnym jest brane pod uwagę, gdzie dana osoba zamieszkuje. Oznacza to, że ktoś, kto spróbuje uzyskać prawo do ogródka działkowego na drugim końcu kraju, na pewno go nie otrzyma.