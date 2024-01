Jest szansa na rekompensaty dla plantatorów Nordzucker. Rozmawiano o tym w ministerstwie rolnictwa

To nie była wina plantatorów

Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa potwierdził nam, że przeczytawszy w mediach o problemach plantatorów dostarczających buraki do cukrowni w Chełmży, zaprosił na spotkanie do ministerstwa Marcina Lechowskiego, prezesa Nordzucker Polska.

- Jest szansa na rekompensatę strat - twierdzi Kazimierz Kurzyński, prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Nordzucker Polska S.A. w Mełnie. - Rolnicy - jeśli długo czekali na odbiór buraków, które trafiły do cukrowni w Chełmży - mieli większy procent tzw. zanieczyszczeń. To nie są zwykłe zanieczyszczenia np. ziemią, bo straty wynikały z późniejszego terminu odbioru i przemarznięcia korzeni. Niektórzy plantatorzy mieli ponad 30, a nawet 40 procent zanieczyszczeń! A wciąż nie wszystkie buraki zostały odebrane z pól.

Przypomnijmy. Pisaliśmy o tym, że plantatorzy są rozżaleni, bo cukrownia w Chełmży przerabiała także buraki ze Szwecji (w szwedzkiej cukrowni doszło do eksplozji kotła głównego), zaś ich surowiec czeka na polach i traci na jakości. To oczywiście przekłada się na straty finansowe. Zdaniem plantatorów kampania się przedłuża nie z winy rolników, więc będą się domagać rekompensat.

Warto udokumentować wielkość plonu

- Część przemarzniętych buraków nawet nie została zabrana z pryzm, więc żeby dobrze ocenić ile kto stracił, radzę rolnikom, by starali się udokumentować wielkość plonu – dodaje prezes Kurzyński. - Moim zdaniem może to być zdjęcie lub zrzut ekranu w kombajnie buraczanym. Przecież te nowsze maszyny pokazują średni plon, jest data zbioru. Zależy nam na tym, aby gospodarze, którzy bardzo dobrze dbali o plantacje i mieli wyższy średni plon z hektara, nie byli poszkodowani.

Trudna kampania zbliża się ku końcowi

Czy plantatorzy, od których odebrano lub zostaną odebrane buraki (także do cukrowni w Chełmży) w późniejszym terminie, otrzymają rekompensaty od Nordzucker?

Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska S.A. 25 stycznia odpowiedział: „W cukrowni w Chełmży aktualnie przerobiono ponad 97% buraków, a zatem tegoroczna kampania zbliża się ku końcowi. Surowiec jest zróżnicowany jakościowo, co jest następstwem przede wszystkim trudnych warunków do zbioru i przechowywania. Nie wszystkim Plantatorom udało się też wykopać buraki w optymalnym czasie, ze względu najpierw na ulewne deszcze, a później w związku z wystąpieniem silnych mrozów. To skutkuje ich obniżoną wartością technologiczną i trudnościami z przerobem, a w konsekwencji wydłużeniem kampanii. Warto dodać, że podobna lub nawet trudniejsza sytuacja występuje nadal w wielu krajach Europy.

W chwili obecnej możemy poinformować, że podjęte zostały działania mające na celu wypracowanie rozwiązań związanych z rozliczeniem kampanii 2023/24.

Zarówno kwestie rekompensat, jak również wyzwań, przed którymi stoi branża cukrownicza były przedmiotem rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa.”