Kapitan Twardych Pierników: Wierzę w tę drużynę

Zaczynacie sezon od bardzo trudnego meczu w Sopocie. Lepiej byłoby zagrać z kim słabszym?

Mamy przygotowany plan na ten mecz. Jeśli będziemy potrafili go zrealizować, to sprawimy trochę problemów gospodarzom. Brakuje nam jeszcze zgrania.

Ile jeszcze czasu potrzebujecie, żeby to zgranie poprawić?

Z każdym dniem jest lepiej. Mamy mądrego rozgrywającego i szybko się dostosuje do zespołu i ligi. Przed rokiem mieliśmy w składzie Trottera, który świetnie znał PLK, teraz mamy czterech Amerykanów, dla których będzie to pierwszy kontakt z Polską. Zobaczymy jak szybko się zaadoptują, ale na treningach wygląda to obiecująco. Ciężko pracowaliśmy w ostatnich tygodniach i chcemy się już sprawdzić na tle ligowego rywala.

Podoba ci się ten nowy zespół?

Podoba mi się. Jest dużo zagadek, wspomniałem o obcokrajowcach, ale także mamy nowego trenera, choć Ivica Skelin naprawdę dużo wie o PLK. Wierzę w nowych zawodników, pokazują wiele talentu, mają ogromne chęci. Ważne, że każdy zna swoje miejsce na parkiecie i nie ma takiego problemu, jak z Woodsem w poprzednim sezonie, który nieco dublował się z Trotterem i Jacksonem. Mamy organizatora gry, świetnego strzelca Spighta. James Eads gra bardzo fizycznie, wiele nam pomoże w obronie na kilku pozycjach i pod koszem bardzo solidnego Thompsona. Wierzę w ten skład, ale wszystko trzeba będzie pokazać na boisku. Zaczynamy rozgrywki z trzema mocnymi rywalami, więc szybko się przekonamy na co nas stać.