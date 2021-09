Nikt na nich nie stawia. Twarde Pierniki zaskoczą? Ivica Skelin: - Chcemy rzucić wyzwanie każdej drużynie

Gdyby poszukać największej gwiazdy w zespole, to byłby nim być może właśnie chorwacki szkoleniowiec. Ivica Skelin wygrywał ligę holenderską, pracował w sztabie reprezentacji Chorwacji, krótko nawet sam prowadził kadrę. Kontrakt w Toruniu podpisywał jeszcze przed rozstaniem z głównym sponsorem i potem nie porzucił drużyny, choć budżet został okrojony.

Skelin na nic nie narzekał, tylko zabrał się do pracy. - Jestem zadowolony z drużyny, którą udało nam się zbudować w Toruniu. Zebraliśmy zawodników na miarę aktualnej sytuacji finansowej klubu. Rynek był bardzo trudny. Ostrożnie podejmowaliśmy decyzje, szukaliśmy najlepszych opcji, czekaliśmy aż ceny spadną i dlatego tak późno zespół zaczął trenować w komplecie. Zawodnicy naprawdę ciężko pracują, mamy doskonałe warunki do pracy, do tego piękne miasto. Drużyna ma zapewnione wszelkie warunki, aby zaprezentować się jak najlepiej w rozgrywkach - podkreśla chorwacki szkoleniowiec.