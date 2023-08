Kapusta wigilijna i nie tylko. Zobaczcie przepisy Ewy Wachowicz i Magdy Gessler

Wigilia to wyjątkowy czas. Wielu z nas nie wyobraża sobie spędzenia tego czasem z daleka od rodziny i wigilijnych potraw. Wśród nich z pewnością nie może zabraknąć kapusty z grzybami. Jak przygotować najlepszą kapustę z grzybami? Zobaczcie przepisy autorstwa Ewy Wachowicz i Magdy Gessler.

Przepis na kapustę z grzybami Ewy Wachowicz

Jak przygotować tradycyjną wigilijną kapustę z grzybami? Grzyby namoczyć w wodzie (najlepiej całą noc). Kapustę kiszoną odcedzić. Przesiekać. Włożyć do szybkowaru. Dodać grzyby, liście laurowe i ziele angielskie, zalać wodą spod grzybów. Gotować 15 minut.

Przepis na kapustę z grzybami Magdy Gessler

1,5 kg kapusty kwaszonej

0,3 kg grzybów suszonych

2 cebule

0,3 l oleju lnianego

0,5 l wody

5 pigw

do smaku pieprz

do smaku sól

Jak przygotować kapustę z grzybami przepisu Magdy Gessler?

Grzyby należy namoczyć w wodzie przez 3 godziny. Kapustę, jeśli jest kwaśna opłukać pod bieżącą wodą. Cebulę pokroić w kostkę. Do garnka wlać olej lniany i podsmażyć na nim pokrojoną cebulę na złoty kolor. Następnie należy dodać kapustę, pokrojone grzyby orzaz pokrojone w dwucentymetrową kostkę pigwy. Następnie dodać wodę. Przyprawić solą i pieprzem do smaku. Gotować na wolnym ogniu aż do miękkości kapusty.