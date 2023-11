Bigos wigilijny Magdy Gessler, Ewy Wachowicz i Jadłonomii. Najlepszy bigos wigilijny - przepisy

Przepisów na bigos istnieje chyba tyle, ile jest gospodyń domowych. Każdy robi go trochę inaczej, z różnych rodzajów mięs i kapusty, z innymi dodatkami. Jedno jest jednak pewne: bigos to nieodłączny element świąt . W wielu domach na pewno nie zabraknie bigosu na Wigilię na świątecznym stole. W niektórych domach niekoniecznie bigos pojawi się jednak w Wigilię. Bowiem pomimo zniesienia obowiązkowego postu wigilijnego, wiele rodzin cały czas podtrzymuje tradycję i nie podaje mięsnych potraw w Wigilię. Na wieczerzę można więc przygotować bigos wegetariański, czyli bez mięsa, a tradycyjnym bigosem zajadać się dopiero w Boże Narodzenie.

Bigos wigilijny - zobacz przepis

Bigos wigilijny Magdy Gessler

Przepis na bigos Magda Gessler umieściła kilka lat temu na swoim profilu na Facebooku, dlatego publikujemy go w całości, dokładnie tak, jak opisała go restauratorka.

Bigos Magdy Gessler

Bigos... bigos... Oto obiecany przepis!

Na 3/4 iości kapusty kiszonej potrzebujemy 1/4 kapusty zwykłej, niekiszonej, białej, naszej ulubionej. Taką surową kapustę trzeba poszatkować, po czym podsypać solą i kminkiem. Dodać cebulę, wymieszać, zostawić na dwie godziny, żeby zmiękła, po czym odcisnąć z niej sok. Kapusty kiszonej nie warto przelewać - lubię, gdy bigos jest kwaśny i prawdziwy. Dobrą kapustę kiszoną poznacie nie tylko po zapachu ale i po kolorze. Jeśli jest biała lub sina, wtedy macie pewność, że do jej zakwaszania dodano coś więcej niż sól, np. ocet. Prawdziwa kiszona kapusta jest żółtawa i pachnie tak, że nie można się pomylić.

Podstawą bigosu jest kapusta, ale nie mniej ważne jest mięso, które do niego dodamy. Ilość mięsa zależy od Was i od tego, co akurat macie pod ręką. Ja zdecydowanie wolę, żeby w bigosie było więcej kapusty niż mięsa, ale Wasze preferencje mogą być odmienne. Pamiętajcie tylko, żeby surowe kawałki mięsa uprzednio obsmażyć i podgotować. Surowe mięso dodane do kiszonej kapusty nie zmięknie, choćbyście bigos gotowali przez tydzień. Kwas z kapusty skutecznie temu zapobiegnie. Znakomicie sprawdzą się w bigosie resztki z niedzielnej pieczeni albo skrawki gotowanego mięsa. Dla mnie najlepszym bigosem jest ten oparty na dziczyźnie, ale przecież nie ma problemu z dodaniem do niego pieczeni wołowej czy wieprzowej. Gorzej z drobiem, choć nie widziałam jeszcze nikogo, kto narzekałby na bigos z czerwonym mięsem z kaczki... ;)