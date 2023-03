Kara za brak opłaty abonamentu RTV. Mandat może wynieść nawet kilkaset złotych [20.03.2023]

Kary za nieopłacenie Abonamentu RTV. W 2023 roku będzie nas to słono kosztować

W 2023 roku wzrosła kara za nieopłacenie Abonamentu RTV w terminie. Co zrobić, gdy kontroler zapuka do naszych drzwi? Jak uniknąć kary prawie tysiąca złotych grzywny?

Czy urzędnicy osobiście zapukają do naszych drzwi? Według spekulacji mediów, to właśnie oni osobiście skontrolują, czy mamy w domu telewizor i radio. Za egzekwowanie opłacenia abonamentu RTV odpowiedzialni są pracownicy Poczty Polskiej.

Przeczytaj także: Tak możesz przejść szybciej na emeryturę. Zobacz, kto może skorzystać z wcześniejszego świadczenia.

Przepisy w kwestii płacenia abonamentu RTV są w tej kwestii jasne. Według nich każdy, kto zakupi odbiornik radiowy lub telewizyjny ma obowiązek zarejestrowania go do 14 dni. Dotyczy to zarówno gospodarstw domowych, jak i firm.