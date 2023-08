Kasy samoobsługowe i tak często potrzebują obsługi człowieka. Jaka jest przyszłość automatów?

Problem z ważeniem warzyw i owoców!

- W Lidlu jest wydelegowana osoba do pomocy przy automatach, ale w Biedronce nierzadko jedna kasjerka ze zwykłej kasy musi też pomagać klientom przy kasach do samoobsługi - mówi pani Alicja z Bydgoszczy. - Ponadto ktoś, kto ma więcej zakupów wcale nie będzie miał szybciej i łatwiej, bo ledwo mieszczą się one na półce przy takiej kasie. Widziałam kilka razy, jak klienci ładowali tam na siłę produkty i one spadały. A wybrali automat tylko dlatego, że zobaczyli jedną czynną kasę zwykłą i przed nią długą kolejkę. Do tego dochodzą problemy techniczne.

Pojawiają się różne błędy i blokady, do których i tak musi przyjść człowiek z obsługi, a to może potrwać.

Money.pl przypomina, jak np. niedawno jedną z klientek warszawskiej Biedronki oskarżono o próbę kradzieży czteropaku piwa. Kasa niepoprawnie naliczyła tylko jedno piwo, co doprowadziło do interwencji ochrony. Ostatecznie sprawa zakończyła się bez udziału policji, ale klientka najadła się dużo strachu.

Kasy samoobsługowe: oszczędności czy straty?

Czy kasy sprawdziły się tak, jak oczekiwały sklepy, czyli ułatwiają zakupy, nie trzeba pracownika do kasowania? To oszczędności czy raczej straty?

Co do kradzieży, to Komenda Główna Policji w pierwszym półroczu 2023 roku zanotowała aż 40-procentowy wzrost liczby spraw związanych z kradzieżami w sklepach. Rośnie także liczba drobnych wykroczeń. Jak piszemy także w portalu Strefa Biznesu, ze sklepów giną głównie żywność i wszystko to, co łatwo i szybko można sprzedać - alkohole, perfumy i elektronika. Sieci niechętnie dzielą się danymi dotyczącymi konkretnych strat na kradzieżach. Jednak powszechnie wiadomo, że wiele takich zdarzeń ma miejsce właśnie przy kasach samoobsługowych. To prawdziwa plaga!